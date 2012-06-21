На Сумщині підбили підсумки обласного етапу всеукраїнського конкурсу читання серед школярів «Книгоманія», в якому перемогу здобула читачка Привокзальної сільської бібліотеки Конотопського району Єлизавета Лещенко.
Як повідомила завідувачка відділу Сумської обласної бібліотеки для дітей, секретар журі обласного конкурсу Наталія Нагорна, цьогорічний обласний етап відбувся з урахуванням карантинних вимог. Іншими словами, віртуально. Однак це не вплинуло на характер творчого змагання юних читайликів: упродовж півтори години 14 переможців районних етапів розгадували ребуси, відповідали на запитання, ділилися враженнями від прочитаного. Усі вони продемонстрували чудове знання країни Книги, в якій завжди почуваються впевнено і легко. Однак переможець один. Восени Ліза Лещенко візьме участь у завершальному етапі конкурсу, вигравши поїздку до Львова.
Олександр СУМСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»