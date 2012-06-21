Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У місті Лебедин на Сумщині – малій батьківщині видатного оперного співака Бориса Гмирі – пройшов традиційний обласний відкритий конкурс української пісні «З іменем славетного земляка».
На сцені районного будинку культури виступили майже 30 юних співаків з різних куточків області, які боролися за звання кращих у різних вікових категоріях у номінаціях «Солісти-вокалісти», «Вокальні ансамблі» та «Малі вокальні ансамблі».
Гран-прі виборола співачка Вікторія Чиж, переможці і призери відзначені грамотами, дипломами, а також бурхливими оплесками глядачів.