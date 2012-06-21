Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Багато років поспіль на базі Сумського лісового господарства діє учнівське лісництво «Пролісок». Його учасники активно допомагають місцевим лісівникам, беруть активну участь в акціях, конкурсах, оглядах, фестивалях на лісову та природоохоронну тематику.
Ось і днями учениці Сумської ЗОШ №5 Юлія Ковальчук та Вікторія Ладна успішно представили край у Всеукраїнському біологічному форумі учнівської та студентської молоді «Дотик природи», посівши треті місця із своїми дослідницькими роботами в категорії «Ботаніка».
Юля розробила тему захисту осінніх посівів дубу від диких кабанів, а Вікторія аналізувала, як стимулятори росту впливають на утворення коренів живців туї. Школярки досліджували матеріал на базі Сумського лісництва, що в перспективі може мати практичну користь для лісівників.