Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Починаючи з 1 липня підприємства, які здійснюють торгівлю або надають послуги, в разі відсутності монет дрібних номіналів будуть проводити округлення загальних сум в чеку при розрахунку готівкою. Про це заявив директор Департаменту грошового обігу НБУ Віктор Зайвенко під час прес-брифінгу, передає прес-служба НБУ.
«НБУ впевнений, що правила округлення будуть застосовуватися справедливо і прозоро для обох сторін розрахунків. Застосування правил округлення загальних сум розрахунків готівкою спростить щоденні розрахунки громадян і дозволить скоротити витрати держави на карбування і забезпечення грошового обігу на понад 90 млн гривень на рік» ,– зазначив він.
Нагадаємо, що в НБУ розраховують, що завдяки новим правилам припиниться випуск монет номіналом в 1, 2, 5 і 25 копійок. В обороті залишаться тільки монети по 10 і 50 копійок. Випущені раніше «не круглі» монети залишаться в обороті. У Нацбанку підкреслили, що спеціального вилучення проводити не будуть, вони залишаться в обороті на невизначений термін – до окремого рішення Правління НБУ.
«Урядовий кур’єр» зазначав раніше, що деякі експерти вважають, що завдяки такій практиці округлення збільшаться ціни на низку продовольчих та непродовольчих товарів. Проте фахівці НБУ не подіють такої думки.