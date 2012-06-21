Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
З початком другого місяця осені у всіх публічних місцях Харкова з’явиться якісний і безкоштовний Wi-Fi. Дія мережі охоплюватиме центри надання послуг, комунальні підприємства, лікарні, школи, зупинки громадського транспорту, а також парки відпочинку та інші велелюдні громадські місця. Це стане можливим завдяки початку роботи єдиної міської мережі Wi-Fi «Smart City Kharkiv».
Відповідне розпорядження про її розгортання підписав Харківський міський голова Геннадій Кернес, про що й повідомив на своїй сторінці у «Facebook».
Це буде єдина міська мережа Wi-Fi, підключитися до якої, за бажанням, зможуть підприємства усіх форм власності. Харків гідний того, аби йти в ногу з часом. І єдина міська Wi-Fi мережа – це якраз те, що наближає Харків до нашої мрії: бути найкомфортнішим містом України!» –повідомив Геннадій Кернес.