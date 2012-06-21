Про це йдеться в постанові Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) від 02.11.2017 року № 1343 «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 червня 2016 року № 1141» опублікованої у сьогоднішньому номері газети «Урядовий кур’єр».
Нею затверджено порядок формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення.
Так комунальному підприємству «Дніпроводоканал» Дніпровської міської ради встановлено такі тарифи:
а) на централізоване водопостачання: споживачам, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, — 2,67 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);
споживачам, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водо постачання та водовідведення, — 6,18 грн за 1 куб. м (без податку на додану вар- тість);
б) на централізоване водовідведення: споживачам, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, — 2,43 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);
споживачам, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, — 4,23 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість).
Нові тарифи набирають чинності з 17 грудня 2017 року.