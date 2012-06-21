Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Вже наступного понеділка довідку про склад сім’ї можна буде отримати онлайн на Порталі електронних сервісів міста Харкова. Відповідне рішення було прийнято 12 вересня, на засіданні виконавчого комітету Харківської міської ради. Для жителів приватного сектора видача такої довідки онлайн буде доступна з 1 січня 2019 року.
Про це повідомляє на своєму порталі SQ.
За словами директора департаменту реєстрації Олега Дробота, це останній етап реформи в сфері видачі довідок про склад сім’ї.
«Торік довідка про склад сім’ї була видана понад 500 тисяч разів. Наше завдання полягає в тому, щоб перевести цей процес в онлайн. І з понеділка харків’яни вже зможуть це зробити за допомогою цифрового електронного підпису або скориставшись своєю банківською карткою через систему BankID, а трохи пізніше – і за допомогою мобільного телефону», – зазначив Олег Дробот.
Як пояснив директор профільного департаменту, необхідність в отриманні довідок особисто громадянами сьогодні становить лише 30% від усієї кількості виданих в місті довідок. В інших випадках органи місцевого самоврядування та державної влади, комунальні підприємства та інші інстанції формують таку довідку самостійно.
На сьогодні до порталу підключені всі центри надання адміністративних послуг, 66 дільниць «Жилкомсервісу», приватні та державні нотаріуси Харкова і Харківської області. Також розпочато масове підключення судів та всіх організацій і служб, яким це необхідно для прведення своєї діяльності.