Читайте в газеті та на сайті "УК":

ЄДИНА РОДИНА
Де мати, там Вітчизна  4

ОДИН ІЗ НИХ
Крізь дві війни  5

СПЕЦІАЛЬНИЙ РЕПОРТАЖ
Кореспондент «Урядового кур’єра»разом з волонтерами побував у «сірій зоні»   6–7

АРМІЯ З НАРОДОМ
Підполковник Сергій Яровенко пише історію щодня  8

ЧЕСТЬ І СЛАВА
«Доки матиму здоров’я, служитиму!»  9

ВІХИ ДОЛІ
Календар Тамари Довгич  10

РЕАБІЛІТАЦІЯ
Норвежці допомагають влитися в мирне життя вчорашнім воїнам  11

ФОТОПОЕМА ВІЙНИ
Поезія Леоніда Логвиненка  12–13

ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ
Майстер у спорті, «кіборг» у борні  14

ІНТЕРВ’Ю
Капелан Сергій Дмитрієв не бачив страхуу наших військових  15

НА РУБЕЖАХ
Головний центр підготовки особового складу
Державної прикордонної служби
готує до роботи в нових умовах молодший персонал  16

ЗАПИТАЙТЕ В ЕКСПЕРТА
Усе про пільги, права, землю, житло та гроші
для військовослужбовців, учасників АТО/ООС та їхніх родин  17–21