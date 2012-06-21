Читайте в газеті та на сайті "УК":
ЄДИНА РОДИНА
Де мати, там Вітчизна 4
ОДИН ІЗ НИХ
Крізь дві війни 5
СПЕЦІАЛЬНИЙ РЕПОРТАЖ
Кореспондент «Урядового кур’єра»разом з волонтерами побував у «сірій зоні» 6–7
АРМІЯ З НАРОДОМ
Підполковник Сергій Яровенко пише історію щодня 8
ЧЕСТЬ І СЛАВА
«Доки матиму здоров’я, служитиму!» 9
ВІХИ ДОЛІ
Календар Тамари Довгич 10
РЕАБІЛІТАЦІЯ
Норвежці допомагають влитися в мирне життя вчорашнім воїнам 11
ФОТОПОЕМА ВІЙНИ
Поезія Леоніда Логвиненка 12–13
ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ
Майстер у спорті, «кіборг» у борні 14
ІНТЕРВ’Ю
Капелан Сергій Дмитрієв не бачив страхуу наших військових 15
НА РУБЕЖАХ
Головний центр підготовки особового складу
Державної прикордонної служби
готує до роботи в нових умовах молодший персонал 16
ЗАПИТАЙТЕ В ЕКСПЕРТА
Усе про пільги, права, землю, житло та гроші
для військовослужбовців, учасників АТО/ООС та їхніх родин 17–21