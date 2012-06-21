Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Авіакомпанія «BRAVO AIRWAYS» та Міжнародний аеропорт «Херсон» відкрили новий рейс за маршрутом Люблін-Херсон-Люблін. Традиційно водяною аркою Херсонщина зустрічала перший літак авіакомпанії, який прибув до херсонського аеропорту. Першим рейсом прилетіло 18 пасажирів та відбуло у зворотному напрямку 37. Регулярні рейси здійснюватимуть тричі на тиждень: кожного четверга, п’ятниці та неділі.
Заступник голови Херсонської облдержадміністрації Олександр Адамчик зазначив, – «приємно, що сьогодні Херсонщина вкотре демонструє рівень стабільності в плані розвитку економіки. Відкриття сьогоднішнього рейсу – це своєрідне «вікно» у світ. І я переконаний, що цей проект буде мати своє продовження».
Присутній на заході заступник директора авіакомпанії «BRAVO AIRWAYS» Юрій Степаненко підкреслив, що аеропорт «Херсон» на сьогодні є одним з найбільш швидкозростаючих аеропортів з гарною перспективою, –«ми покладаємо великі надії на авіазв’язки із містом Люблін, оскільки в Польщі навчається велика студентська діаспора та ця країна має неабиякий туристичний потенціал».
Керівники обласної влади подякували власнику авіакомпанії за співпрацю і висловили сподівання, що завдяки новим авіасполученням покращиться інвестиційна та туристична привабливість області.