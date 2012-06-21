Роман КИРЕЙ,
"Урядовий кур᾽єр"
Як повідомила прес-служба прокуратури Черкаської області, відкрите кримінальне провадження за фактом розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах посадовими особами Черкаської міської ради. У рамках досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні, яке за матеріалами Управління СБУ в Черкаській області здійснює слідче управління ГУ Національної поліції під процесуальним керівництвом працівників прокуратури, нині проводяться необхідні слідчі та процесуальні дії, спрямовані на повне, всебічне та неупереджене з’ясування всіх обставин злочину.
Слідством установлено, що посадові особи Черкаської міської ради, за попередньою змовою між собою, маючи на меті розтрату бюджетних коштів на користь третьої особи, залучили до своєї протиправної діяльності приватного підприємця та її чоловіка. Саме з приватним підприємцем зазначені посадовці в 2017 році від імені департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради уклали договори поставки товару. Достовірно знаючи, що обумовлений товар не закуплявся та не постачався, а отже, умови договору в дійсності не виконано, ці посадові особи підписали акти прийому-передачі майна та договори про передачу товару на зберігання, внаслідок чого за нібито надані послуги підприємцю з бюджету перераховано більш як 3 млн. 260 тис. грн.
Одному з заступників міського голови, заступнику начальника одного з департаментів міської ради, приватному підприємцю та її чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення та розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.
Нині триває досудове розслідування, вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу. За вчинене причетним особам загрожує до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.