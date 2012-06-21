Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Новий пілотний проєкт запроваджує Міністерство освіти і науки України у системі фінансування професійно-технічних училищ трьох міст – Сум, Вінниці та Одеси, про що повідомляє прес-служба МОН.
Аби знизити фінансовий тиск, кошти на утримання цих закладів виділятимуть не з міських, а обласних бюджетів, адже, як правило, в училищах готують фахівців не тільки для міста, а й інших галузей народного господарства поза його межами – аграрної, будівельної, технічної та інших.
За словами міністра освіти та науки Ганни Новосад, усталений підхід заважає створити цілісну систему освіти, яка б відповідала потребам усього регіонального ринку праці. Тож проєкт має на меті вибудувати іншу, більш прийнятну схему фінансування закладів ПТО.
Новація стартує 1 вересня 2020 року, кожних півроку міста звітуватимуть про стан справ на місцях. Після напрацювання і узагальнення досвіду буде розроблений механізм для всієї системи ПТО країни.