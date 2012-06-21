Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Ще недавно йшлося про 4-разові рейси з Рівного до популярної турецької Анталії на тиждень. Втім, у самісінький розпал сезону туроператор «Join Up» повідомив про скорочення програми польотів до Анталії до «стабілізації ситуації на туристичному ринку». Прямі перельоти до Туреччини оператор скоротить із семи регіональних аеропортів, в тому числі з Рівненського.
Загалом «під скорочення» потрапило тисяча пасажирів, з них 115 осіб придбали квитки на виліт з Рівного. Усім обіцяють 100-відсоткове повернення коштів або ж виліт з іншого міста. Це вже другий оператор, який скасував нерентабельні польоти в Анталію: у червні це зробив «Travel Professional Group». Тож найближчим часом мріяти про стабільні польоти з регіональних аеропортів, на жаль, не доводиться.