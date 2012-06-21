Роман КИРЕЙ,
«Урядовий курʼєр»
На Черкащині, як і в інших областях, триває процес підписання декларацій із сімейними лікарями. Як відмічають фахівці, процес проходить доволі мляво. У системі eHealth по області зареєстровано 589 лікарів, які надають первинну медичну допомогу та укладено понад 255 тисяч декларацій із пацієнтами.
У деяких районах області взагалі не розпочали цю кампанію. Зокрема, у Городищенському, Кам’янському, Чигиринському, Лисянському районах та Мехедівській і Мокрокалигірській ОТГ. Як зазначають в облдержадміністрації, менше 10% населення підписали декларації у Маньківському, Жашківському, Катеринопільському, Тальнівському районах та Умані.
У Черкасах, де доступність до медичної допомоги максимально наближена до пацієнта, лікарі підписали декларації з 27% жителів. Для обласного центру це низький результат. Адже, приміром райони, що мають розгалужену сільську мережу, підписують декларації активніше. Зокрема у Звенигородському районі підписали декларації із 46% населення, Чорнобаївському — 42%, Білозірській ОТГ — 42,6%, Корсунь-Шевченківському — 33,7%.
Однак, як заспокоюють медики, до 1 січня 2019 року ще є час. Отож усі жителі матимуть змогу укласти гарантовану державою декларацію про безплатне медичне обслуговування у сімейного лікаря.