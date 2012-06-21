У Києві під час триденного 26-го Міжнародного туристичного салону «Україна» — UITM’2019» експозиція Луганщини зацікавила вітчизняних представників туристичного бізнесу та іноземних туркомпаній. Як повідомляє пресслужба Луганської ОДА, було обговорено варіанти співпраці з туристичними операторами, адже в заході взяли участь понад 100 туристичних компаній, асоціацій та організацій з 25 країн.
Одразу після київських заходів на жителів найсхіднішої області України та гостей уперше чекав фестиваль «Золота підкова», який започатковано в Біловодській об’єднаній територіальній громаді для розвитку туристичної галузі. «Упевнена, що в майбутньому фестиваль стане щорічним і брендовим. Цей захід відкриває двері до нового напряму розвитку, а саме розвитку туризму Біловодської ОТГ», — підкреслила виконавча директорка Луганського регіонального відділення асоціації міст України Наталія Бойко, яка на власному досвіді переконалася у розмаїтті та різнобарв’ї нового фестивалю.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»