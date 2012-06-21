Власники автомобілів на європейських номерах повинні платити ввізне мито.
Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в інтерв'ю «Новому времени».
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«Я вважаю, що всі повинні бути в рівних умовах. І думаю, що всі повинні розмитнювати автомобілі за правилами, які є для всіх однаковими», – сказав прем'єр. Він допускає ймовірність перегляду ввізних ставок.
Гросман зазначив, що власники автомобілів на «бляхах» скоюють чимало злочинів.
«І знайти винуватців неможливо. Такі машини потрібно реєструвати, правильно адмініструвати», – наголосив він.
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