Брюссельський ресторан Viva M’Boma накликав на себе шквал критики за те, що додає до чеків за їжу та напої доплату в 5 євро за «заходи боротьби з Covid-19». Власник ресторану пояснює, що ці кошти спрямовано на компенсацію коштів, вкладених у заходи безпеки як персоналу, так і клієнтів, наприклад, за скляні перегородки між столиками, маски й дезінфікуючий гель. Про це написало видання Brussels Times.
Після того, як одна з клієнток ресторану виклала свій чек за вечерю у ресторані у соціальних мережах, чимало дописувачів негативно оцінило цю практику. Дехто вважає, що подібна доплата можлива, але «5 євро — це занадто дорого», інші називають таку вимогу менеджменту ресторану «справжнісінькою крадіжкою».
Ресторан було зачинено протягом трьох місяців, і тепер, коли він знову працює, то лише в половину потужності через вимогу соціальної дистанції. «А це означає, що ми досі працюємо собі у збиток», — виправдовувався у Facebook власник Viva M’Boma. Проте Федерація сектору гостинності в Брюсселі заявила, що там здивовані практикою такої доплати. «Федеральний уряд надав ресторанам і кафе пільгу в вигляді зниження ПДВ, щоб дати нам змогу трохи дихнути», — заявили представники федерації і назвали це «комерційно невдалим ходом».
За даними бельгійської споживчої організації Test-Achats, додавання доплати до чеку незаконне. «Торговець або постачальник послуг може встановлювати свої ціни і може підвищувати їх, коли захоче. Але споживача про це потрібно попередити заздалегідь», — пояснили в організації.
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«Урядового кур’єра»