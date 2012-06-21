Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
У червні 2020 року золотовалютні (міжнародні резерви) Національного банку України збільшилися на 12,4%. Станом на 1 липня цей показник у грошовому вимірі становив 28,52 мільярда доларів.
Як вважають аналітики, це сталося завдяки надходженню першого траншу кредиту МВФ (2,1 мільярда доларів) та істотному збільшенню купівлі головним фінансовим регулятором країни доларів і євро на міжбанківській валютній біржі.
На думку експертів, упродовж червня 2020 року пропозиція валюти з боку підприємців, як і раніше, була вища за попит. Цим завжди користався Нацбанк України, викуповуючи таку масу грошей та поповнюючи золотовалютні резерви.
Нагадаємо, що у перший місяць дії карантину (березень 2020 року), спричиненого пандемією коронавірусу в Україні та світі, міжнародні резерви Нацбанку України скоротилися на 1,7 мільярда гривень і становили 24,9 млрд доларів.
Далі Нацбанк робив все можливе для їхнього якнайшвидшого поповнення, використовуючи і вищезгаданий спосіб купівлі вільної валюти на міжбанку.
Однак станом на 1 червня 2020 року міжнародні резерви Нацбанку України становили 19,4 млрд доларів. Вони зменшилися порівняно з травнем 2020 року на 5,5% через використовування великих сум, скерованих на погашення державного боргу України.