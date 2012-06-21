27-річного жителя Волошиного Міллерівського району Ростовської області зі стадом з 25 корів на відстані 150 метрів від державного кордону затримали правоохоронці.
Як повідомляє прес-служба поліції Луганщини, чоловіка затримали на території України в районі села Благовіщенка Станично-Луганського району. Мешканець села Волошине Міллеровського району перемістив худобу через державний кордон України з боку РФ без документів.
Відносно чоловіка склали протокол за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Худобу передали співробітникам Державної фіскальної служби України.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»