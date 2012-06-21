Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
У Міністерстві фінансів України інформують, що станом на середину травня 2020 року, за державною програмою «Доступні кредити 5—7—9%» було надано понад 460 кредитів на суму трохи більшу за 280 мільйонів гривень.
Утім, далеко не всім, хто надавав свої заявки для отримання відповідних позик, чиновники ухвалювали позитивні рішення.
Так, станом на 15 травня 1241 заявка була відхилена. Причини цього були різними, проте, як повідомляють фахівці Мінфіну України, найпоширенішими з них є неякісний та непереконливий бізнес-план, недостатня кредитоспроможність таких кандидатів. Також п’ята частина всіх потенційних отримувачів кредитів мала погану ділову репутацію.
Найбільшими кредитоотримувачами за цією урядовою програмою виявилися представники мікро- та малого бізнесу із агропромислової сфери економіки. Частка виданих кредитів для задоволення фінансових потреб цих підприємців від загальної кількості позик становила 57%.
На другому місці у цьому своєрідному рейтингу виявилися представники підприємців торгівлі та виробничої сфери — таких було 17% від загальної кількості.
Нагадаємо, кілька днів тому керівники Фонду розвитку підприємництва заявили, що незабаром буде укладено угоди про співробітництво з усіма банками, які працюють за програмою «Доступні кредити 5—7—9%». Таке впроваджуватимуть на практиці 17 банків, які є лідерами на фінансовому ринку України.