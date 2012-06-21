Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»
Двоє грабіжників, за матеріалами слідства, у квітні 2017 року в пошуках легкої наживи проникли у нічний час доби до приміщення АЗС, що функціонувало в обмеженому режимі. Попередньо вони підготували знаряддя злочину – імітаційний пістолет, і погрожували ним жінці-касиру, вимагаючи грошей. Жінка й справді сприйняла предмет у руці одного з чоловіків, як вогнепальну зброю. Та відкривати касовий апарат горе-грабіжники заходилися самостійно і не змогли цього зробити.
З пересердя забрали мобільний телефон працівниці та подалися геть. Щоправда, гуляли на волі недовго – їх швидко розшукала поліція.
Як повідомляє прес-служба прокуратури Луганської області, грабіжникам, які вчинили розбійний напад на автозаправний комплекс у м. Сєвєродонецьку, суд призначив по 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна кожному обвинуваченому.