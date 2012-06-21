Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
Нагадаємо, 22 травня Верховна Рада прийняла законопроект №6490-д щодо стимулювання створення та діяльності сімейних фермерських господарств у першому читанні. За ухвалення відповідного рішення проголосували 253 народних депутати.
Начебто добре. Але законопроект не дістав підтримки серед аграрної спільноти. Громадська спілка «Всеукраїнський аграрний форум» від імені своїх членів: Всеукраїнської Аграрної Ради (ВАР), Аграрного союзу України, Українського клубу аграрного бізнесу, Української аграрної конфедерації та Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад направили офіційне звернення на ім’я Голови Верховної Ради Андрія Парубія, голів депутатських фракцій і груп та керівника Податкового комітету ВРУ Ніни Южаніної з проханням відкласти розгляд законопроекту № 6490-д «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо стимулювання створення та діяльності сімейних фермерських господарств» і провести його повторне обговорення за участі представників аграрних асоціацій.
Як повідомляє прес-служба ВАР, зауваги громадських організацій аграріїв стосуються зокрема змін до статті 298 проекту закону № 6490-д, згідно з якими сільгоспвиробник може бути повторно включений до четвертої групи платників єдиного податку не раніше, ніж через два календарні роки після анулювання його попередньої реєстрації платником єдиного податку четвертої групи з ініціативи контролюючого органу. Така законодавча новація, вважають в аграрних асоціаціях, надасть контролюючим органам додатковий інструмент тиску на платників єдиного податку четвертої групи. Також вона не співмірна тим помилкам і порушенням, які можуть стати підставою для позбавлення платників єдиного податку відповідного статусу.
Також проект закону запроваджує додаткову фінансову підтримку малих фермерських господарств через запровадження механізму покриття державою частини єдиного соціального внеску членів сімейних фермерських господарств. Однак законопроектом не врегульовані ситуації, коли в державному бюджеті на рік не закладено відповідних коштів, а члени фермерського господарства прийняли рішення скористатися пільгою. На думку аграрних асоціацій, одним з варіантів вирішення проблеми є запровадження компенсації платнику частини сплаченої ним суми єдиного внеску, а не надання пільги по її частковій сплаті.
Крім того, аграрії виступають проти спрямування коштів державної підтримки в рамках програми субсидування купівлі вітчизняної сільгосптехніки на придбання вагонів-зерновозів, тому що цим можуть скористатися тільки найбільші аграрні компаній. При цьому сума коштів державної підтримки, яку зможуть отримати представники середнього і малого аграрного бізнесу, відповідно зменшиться.