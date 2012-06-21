На сьогодні в Україні налічується 3364 підприємства державного сектору, з яких працює лише 1594. Сума активів портфеля 100 найбільших державних підприємств становить близько 93,3% загальної вартості всіх державних підприємств в Україні, які працюють. Станом на кінець першого півріччя 2018 року загальна балансова вартість активів портфеля топ-100 держкомпаній становила понад 1410 мільярдів гривень, що майже на 3,8% менше, ніж за аналогічний період 2017-го.
За підсумками шести місяців 2018 року 100 найбільших держкомпаній загалом отримали чистий прибуток обсягом 21,5 мільярда гривень, що майже на 41,9% менше, ніж за аналогічний період 2017-го — майже на 15,5 мільярда. Основним чинником, що вплинув на зниження фінансового результату портфеля, стало зменшення обсягів чистого прибутку ПАТ «НАК «Нафтогаз України», який становить близько 51% загального фінансового результату всього портфеля. У першому півріччі 2018 року його чистий прибуток зменшився порівняно з аналогічним періодом 2017-го на 60,3%, тобто з 27,7 мільярда гривень до 11 мільярдів. Значна частина зниження показника пов’язана зі збільшенням збитку ПАТ «Укртрансгаз», 100% акцій якого належить НАК «Нафтогаз України», з 1,6 мільярда гривень до 18,3 мільярда. Збиток збільшився через перегляд залишкових термінів активів, залучених у діяльності з транзиту природного газу.
Найбільш прибутковими галузями для великих державних підприємств залишаються нафтогазовий сектор та електроенергетика. Підприємства електроенергетичної галузі за перші шість місяців 2018 року збільшили загальний фінансовий результат на 12,2%, з 7,6 мільярда гривень до 8,6 мільярда. Так, чистий прибуток ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» збільшився з 1,6 мільярда гривень до 3,2 мільярда. Це стало можливим завдяки скороченню операційних витрат, що не входять у собівартість продукції, а також зростанню операційних доходів, не пов’язаних з реалізацією продукції. ДП «Енергоринок» збільшило фінансовий результат у першому півріччі 2018 року порівняно з аналогічним періодом 2017-го з 0,6 мільярда до 1,8 мільярда гривень, а ДП НЕК «Укренерго» збільшило чистий прибуток на 17,9%, з 1,9 мільярда гривень до 2,2 мільярда.
Підприємства транспортної галузі показали зниження чистого прибутку в першій половині 2018 року на 17,6% — з 2,7 мільярда гривень до 2,2 мільярда. Так, ДП «Адміністрація морських портів України» зменшило чистий прибуток на 28,6% з 1,8 мільярда до 1,3 мільярда гривень. Чистий прибуток ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» зменшився у першому півріччі 2018 року з 0,95 мільярда гривень до 0,84 мільярда. ПАТ «Укрпошта» збільшила чистий збиток за перше півріччя 2018 року з 0,36 мільярда до 0,53 мільярда гривень.
ПАТ «Укрзалізниця» збільшило фінансовий результат у першому півріччі 2018 року майже в чотири рази — з 0,12 мільярда до 0,47 мільярда гривень.
Підприємства машинобудівної галузі знизили сукупний фінансовий результат за перше півріччя 2018 року на 63,3% — з 0,37 мільярда до 0,13 мільярда гривень. Головним чином на це вплинуло зниження чистого прибутку ПАТ «Турбоатом» на 48,3%, за шість місяців 2018 року він становив 0,19 мільярда гривень.
Підприємства харчової промисловості знизили чистий прибуток за перші шість місяців 2018 року на 58,8%, а саме з 0,39 мільярда гривень до 0,16 мільярда.
Підприємства хімічної галузі показали зростання чистого прибутку в першій половині 2018 року на 0,44 мільярда гривень, зі збитку в 0,03 мільярда до прибутку 0,41 мільярда гривень. Усі три підприємства, що входять у портфель галузі (ПАТ «Одеський припортовий завод», ДП «Укрхімтрансаміак», ДП «Науково-виробниче об’єднання «Павлоградський хімічний завод»), показали позитивну динаміку зростання фінансового результату порівняно з першою половиною 2017 року.
Підприємства вугільної галузі, які входять до ТОП-100 найбільших державних компаній, скоротили власні збитки в першій половині 2018 року порівняно з першою половиною 2017-го з 2 мільярдів гривень до 1,2 мільярда. При цьому дев’ять шахт, які входять до портфеля галузі, показали від’ємний фінансовий результат у першій половині 2018 року.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»