Останнім часом поширюється думка, що права споживачів нікому захищати, а якщо і є, то важко добитися справедливості. Однак цю тезу спростовують підсумки роботи фахівців відділу торгівлі, побуту та захисту прав споживачів Сумської міськради, які торік надали фахові консультації 848 сумчанам. Головний підсумок — 84% скарг вирішилися на користь громадян.
Кожне п’яте звернення стосувалося надання неякісних послуг або недотримання договірних термінів. Ішлося про ремонт побутової техніки, мобільних телефонів, виготовлення і встановлення вікон, дверей тощо. Скаржилися люди на придбані низькоякісне взуття й побутову техніку з електротоварами — кожен сьомий громадянин. Були нарікання під час обміну придбаних товарів та виконання замовлень з виготовлення і встановлення металопластикових конструкцій.
Хоч і з певними проблемами, вдавалося повертати кошти за бракований товар або обмінювати на якісний.