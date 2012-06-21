Василь БЕДЗІР
«Урядовий кур’єр»
24 кілограми бурштину в необробленому вигляді різних розмірів намагався вивезти автомобілем «OPEL OMEGA», зареєстрованим у Словаччині, його водій – громадянин України.
Через «зелений коридор» контрабандист сподівався проїхати через кордон на Закарпатській митниці. Сподівався, що уникне митного огляду. Адже цим самим він засвідчив, що переміщує предмети, які не підлягають обов’язковому декларуванню, обкладенню митними платежами або зборами.
Зауваживши, що автомобіль уперше потрапляє в зону діяльності Закарпатської митниці, її працівники спрямували транспортний засіб для проведення поглибленого огляду. З’ясувалося, що цінне каміння водій приховав у передній панелі автомобіля, а також у водійському та пасажирському сидіннях.
Враховуючи свідоме порушення митних правил, які забороняють вивозити цінні мінерали, у тому числі бурштин, а також приховування забороненого вантажу від митного контролю з використанням спеціальних сховищ (тайників), митники діяли згідно з інструкціями. Через порушення Митного кодексу України вони вилучили незаконний вантаж — бурштин. Така ж доля чекала на авто, яке слугувало знаряддям для здійснення контрабандного промислу.