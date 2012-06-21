Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Уночі в Черкасах на вулиці Вернигори працівники рятувального відділення аварійно-рятувального загону спецпризначення зняли з гілки дерева юнака, який застряг на висоті шести метрів. Як він туди потрапив — ціла романтична історія, яку він переповів рятувальникам.
З’ясувалося, що незабаром у його коханої дівчини день народження, тому він планував залізти на її балкон з букетом. А оскільки кохана живе досить високо, то він хотів потренуватися, щоб у відповідальний момент не осоромитися. Рятувальників викликали поліцейські, в яких виникли підозри стосовно поведінки чоловіка, який лазив по деревах неподалік будинку. Спілкуючись із поліцією, потерпілий пояснив, що опинився на дереві, бо займався паркуром. У якийсь момент через сутінки вже не міг бачити ні гілок, ні землі, запанікував і вже не ризикував далі стрибати. Чудово, що ще не перевелися романтики, готові на відчайдушні вчинки заради коханих. Проте їм варто тверезо оцінювати свої можливості.