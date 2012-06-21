Олег ГРОМОВ,

«Урядовий кур’єр»

Директор Проекту USAID ПУЛЬС Ігор Парасюк вважає, що цей важливий законопроект, який наразі розглядається у Верховній Раді України, не ліквідує райони і з цього питання зробили просто міф.

«Теоретично, лише стає зрозумілим механізм їх створення та ліквідації деяких з них. У Конституції України є поняття «район», але не зазначена їх кількість. Сьогодні, в Україні, 490 районів, і законопроект лише показує у який спосіб зробити так, щоб їх було чи 600, чи 60. Наголошую, кількість районів — це не питання регулювання цього закону. Цей закон потрібен давно, бо ненормально, коли країна живе за актом, прийнятим ще весною 1981 року, коли був інший державний устрій, інша Конституція та навіть інша держава», — резюмував він.

Цей законопроект є одним з необхідних для продовження децентралізації. Документ регулює питання щодо порядку утворення, ліквідації, встановлення та зміни меж адміністративно-територіальних одиниць, назв населених пунктів і віднесення їх до певних категорій. Зокрема, законопроект встановлює трирівневу систему адміністративно-територіального устрою України (АР Крим і області – райони – громади). Крім того, запроваджується державна реєстрація адміністративно-територіальних одиниць. Передбачається, що прийняття документа дозволить уникнути дублювання повноважень районної ради та РДА з органами місцевого самоврядування територіальних громад, зайвих витрат на утримання апарату РДА, підвищити якість надаваних послуг за рахунок збільшення фінансування бюджетів органів місцевого самоврядування в частині створення госпітальних округів, нового освітнього простору тощо.