З початку нинішнього року працівники КП «Харківводоканал» під час заміни зношених труб використовують інноваційний безтраншейний метод, який забезпечує збереження інфраструктури міста й скорочує термін ремонту майже на третину.
До Харкова за досвідом бережливого перекладання мереж водопостачання завітали колеги з Маріуполя. Бо у них, за словами директора департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради Ігоря Бабека, як і в більшості міст України, щоб замінити зношені труби, риють траншеї, руйнуючи асфальтове покриття, газони, подеколи навіть завдаючи шкоди будівлям.
До речі, маріупольці вже не вперше послуговуються досвідом харківських комунальників. Так, за аналогом проєкту реконструкції Центрального парку культури та відпочинку в Маріуполі з’явився сучасний парк «Веселка».
Цього разу, аби гості на власні очі побачили застосування методу горизонтально направленого буріння, харків’яни запросили їх безпосередньо на об’єкт. Саме на вулиці Академіка Проскури фахівці Харківводопостачання приступили до ремонту зношеної ділянки трубопроводу до багатоквартирного відомчого будинку. Його протяжність — 60 метрів — здивувала маріупольців. Бо, за традиційним способом, тут довелося б розрити й спотворити не лише під’їзну ділянку дороги, а й зелені насадження, впорядковану прибудинкову територію.
«Трубопровід проходить під проїжджою частиною. Тож аби не перекривати на цій ділянці рух, під час перекладання ми використовуємо технологію горизонтально направленого буріння. Схема водопостачання цього будинку така, що в разі пориву всі мешканці відключаються від водопостачання. Щоб уникнути частих відключень та якісно і своєчасно забезпечувати людей водою, ми замінимо весь трубопровід», — розповів заступник директора з виробництва комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» Микола Завада.
Маріупольцям сподобався продемонстрований метод безтраншейної заміни труб, відтак додому вони вирушили з твердим наміром впровадити його і в своєму місті.