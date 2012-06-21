На Сумщині започаткували проект «Школа старост», мета якого — допомогти очільникам сільських населених пунктів, що ввійшли до складу новоутворених об’єднаних територіальних громад, у їхній щоденній роботі. Навчатися азів управління пішли майже 30 керівників громад, для яких передбачено відповідну навчальну програму з кількох сесій. Уже відбулися заняття, на яких розглядали дотримання старостами і виконувачами їхніх обов’язків антикорупційного законодавства, аспекти конфлікту інтересів, е-декларування, відповідальність і припинення їхніх повноважень.
За словами юрисконсульта Сумського центру розвитку місцевого самоврядування Марини Лобової, передбачено такі тематичні програми, як виконання нотаріальних і реєстраційних дій, дотримання бюджетного законодавства, робота у виконкомі. Навчання проводитимуть експерти Сумського ЦРМС, фахівці органів юстиції тощо.
Передбачено, що по закінченні сесій учасники школи відвідають одну з областей України, де інститут старост уже сформовано і має певні практичні напрацювання. А в травні в місті Дніпро відбудеться всеукраїнський форум старост. Проект втілюють у межах програми «U-LEAD з Європою», що фінансує Європейський Союз та його країни-члени Данія, Естонія, Німеччина, Польща та Швеція.