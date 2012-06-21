Найстрімкіший фунікулер у світі отримав у Швейцарії нову канатну дорогу з Швіца в Штоос, яку будували 14 років.
Новий фунікулер курсує з міста Швіц, розташованого в долині, на високогірний кліматичний курорт Штоос. Цей проект обійшовся країні у 44,6 мільйона євро. Але цей фунікулер – вершина швейцарського дизайну, як стверджують розробники.
Яким би не був крутий спуск або підйом, вагончики, що нагадують пивні бочки, завжди знаходяться в горизонтальному положенні завдяки функції контролю за рівнем висоти. Адже Штоос знаходиться на висоті 1300 метрів над рівнем моря.
Над створенням дива техніки інженери і будівельники працювали 14 років. Він повинен був замінити застарілий поїзд, який працював в кантоні Швіц з 1933 року.
Довжина канатної дороги – 50 км, висота підйому 743 м, швидкість - 10 м / сек.
Новий фунікулер офіційно відкрили на курорті Штоос тільки сьогодні, але вже в неділю він доставить на вершину перших пасажирів. І, можливо, поповнить список найкрасивіших фунікулерів світу.