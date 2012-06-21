Проїжджаючи нещодавно через лісисту місцевість звернув увагу, що вікові сосни хтось попиляв, а гілля від них залишилося на землі і гниє. Розповів про це директорові Державного підприємства «Новосанжарське лісове господарство», що на Полтавщині, Василеві Красюку. А він і говорить: «Ще років 12 тому ми придбали вітчизняний подрібнювач деревини і лінію з виготовлення брикетів, тож відтоді перебиваємо на паливо всі гілки, що залишаються в лісі після доглядових рубань. Ліс почистішав, і ми стали потроху заробляти».
Він повідомив, що підприємство має близько чотирьох тисяч гектарів молодих насаджень, які треба формувати і прочищати: «Об’єми рубок великі, тому ми придбали ще й деревоподрібнювальну машину фінського виробництва, маніпулятор до неї, потужний трактор, автомобіль, переобладнавши його під газ, і наразі у нас вималювалася лінія з переробляння щепи. Продуктивність фінського подрібнювача — близько 40 кубів готової щепи за день. На неї вже й замовники знайшлися — Білоцерківський маслозавод і підприємство з Охтирки Сумської області».
Керівник лісгоспу сподівається, що з часом їм вдасться розширити ринок збуту щепи, тому що вони її реалізують за прийнятною ціною — по 720 гривень за щільний кубометр і по 302 гривні за насипний. За такої ціни рентабельність підприємства буде невисока, але воно компенсуватиме витрати й отримає хай і невеликий, але прибуток.