З 1 березня уряд розпочинає проєкт «Велике будівництво» — масштабне будівництво й капітальний ремонт шкіл, дитячих садків, приймальних відділень лікарень, стадіонів і доріг у всій країні.
«У кожної області має бути узгоджений з Мінрегіоном перелік об’єктів, які область планує побудувати або відремонтувати впродовж року. До 14 лютого області мають узгодити перелік об’єктів на будівництво з Мінрегіоном у межах Державного фонду регіонального розвитку, який для багатьох є основним джерелом фінансування. Окремо області мають узгодити з Укравтодором перелік доріг, які планують побудувати в межах Дорожнього фонду. У пріоритеті — дороги до опорних шкіл та лікарень, — повідомив у фейсбуці Прем’єр-міністр Олексій Гончарук. — З усіх областей, які до 1 лютого мали подати Укравтодору ці документи, тільки шість вже мають узгоджений перелік доріг. Ще 13 планів областей — в процесі узгодження. Решта шість областей не подали поки що жодного документа до Укравтодору та не мають чітких планів, які саме дороги вони мають ремонтувати».