Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Завдяки обладнанню, яке на безоплатній основі передано Луганському обласному будинку дитини № 2 за підтримки Німецької Федеральної компанії GIZ, тут організовано надання медичної допомоги з реабілітації діткам з особливими потребами.
Як повідомляє обласний департамент охорони здоров'я, медики Луганщини відтепер мають стіл масажний з електричним регулюванням висоти, тренажер універсальний, пристрій для реабілітації для ніг та рук, а також програмно-технічний комплекс для осіб з фізичними вадами «Timoko» та ортопедичний вертикалізаторCat II Invento.
Все це допоможе маленькій дитині освоювати світ предметів і навчитися самостійним рухам.