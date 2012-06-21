Інноваційну розробку, яка допоможе оберігати природні багатства, впроваджують у лісівників Закарпаття і ще дев’яти областях України. Маючи в руках смартфон, будь-який представник громадськості, турист може перевірити на місці, чи легальними є рубки, і повідомити про наявні порушення контролюючим органам.
Ноу-хау під назвою «Ліс у смартфоні» впроваджено Держлісагентством як пілотний проєкт. З його допомогою вестимуть електронний реєстр заготівлі деревини, а також лісорубних квитків.
До електронної бази всі дані вносять у Лісогосподарському інноваційно-аналітичному центрі. Скориставшись програмою «Ліс у смартфоні» і визначивши своє місцеперебування з допомогою геолокації на смартфоні, можна миттєво визначити, чи має ця площа дозвільні документи.
Тестуючи програму, закарпатські лісівники виявили і її недоліки. Вона добре працює там, де є інтернет, а без зв’язку, який у горах дуже обмежений, не діє. А ще «Ліс у смартфоні» помічає лише квартали та виділи, і не показує ділянки, з яких складаються одиниці лісоплощ. На практиці рубка здійснюється в повній відповідності з ділянками, межі яких точно встановлені.
Лісівники сподіваються, що вдасться знайти розв’язання і цих технічних проблем. У такому випадку всі ліси України перебуватимуть під контролем не лише державних органів, а й громадськості.