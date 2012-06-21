Збірна Сербії виграла чемпіонат Європи з водного поло, обігравши у фіналі команду Іспанії. Турнір проходив в Барселоні.
Основний час матчу завершився внічию з рахунком 7: 7, в серії пенальті серби перемогли - 5: 3.
Бронзовим призером стала збірна Хорватії, яка обіграла команду Італії з рахунком 10: 8.
Серби виграли четвертий поспіль чемпіонат Європи. Збірна Сербії ставала переможцем турніру також в 2006 році. У 2003 році серби стали переможцями європейського чемпіонату в складі об'єднаної команди Сербії і Чорногорії. Ще двічі турнір вигравала збірна Югославії.