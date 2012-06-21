Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Підпільний цех з виготовлення набоїв та переробки зброї виявили працівники поліції та СБУ Сумської області у приміщенні приватного господарства одного із жителів Сумського району.
Як повідомив відділ комунікації поліції Сумської області, облаштувавши відповідний міні-цех, 40-річний чоловік поставив зброярську справу на широку ногу і промислову основу. При обшуку в нього правоохоронці вилучили 3 тисячі куль, 1,5 тисячі набоїв, 8 тисяч гільз, близько 4 кілограмів пороху та майже 6 десятків магазинів до автоматичної зброї.
Крім того, він тримав удома мисливський карабін з ознаками переробки під автоматичну стрільбу, макет автомату Калашникова ММГ з ознаками переробки, відповідне обладнання для переробки зброї під вогнепальну і виготовлення бойових набоїв, складники та запчастини до зброї різних систем.
Зброяр-самоук мав також комп’ютерну техніку, за допомогою якої через інтернет-мережу ймовірно реалізував свою «продукцію».
Наразі все вилучене направлене на експертне дослідження, за результатами якого буде прийняте подальше процесуальне рішення.