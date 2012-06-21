Український уряд іде в правильному напрямку, розвиваючи систему відновлюваної енергетики. І в цьому питанні завжди може розраховувати на підтримку Міжнародного агентства з відновлюваних джерел енергії (IRENA). Таку заяву під час зустрічі з Прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком зробив генеральний директор IRENA Франческо Ла Камера, який вперше за всю історію агентства завітав до України.
Олексій Гончарук наголосив, що мета уряду полягає в збільшенні частки відновлюваної енергетики. «Наразі розробляємо стратегію переходу на відновлювану енергетику до 2050 року. І ми б високо оцінили співпрацю з IRENA в цій галузі», — акцентував Прем’єр. І поінформував співрозмовника, що в Україні реалізують проєкти відновлюваної енергетики загальною потужністю в 2,5 гігавата. Це найбільший показник за всі роки незалежності держави. Протягом останніх п’яти років у цю галузь інвестовано 4,8 мільярда доларів, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.
На зустрічі також обговорювали впровадження аукціонної системи закупівлі електроенергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, для стимулювання розвитку відновлюваної енергетики. Перший аукціон має відбутися вже в квітні 2020 року. За інформацією Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження, експерти IRENA брали активну участь у підготовці українського законодавства щодо переходу на аукціони.
Франческо Ла Камера взяв також участь у X Міжнародному інвестиційному форумі з відновлюваної енергетики, де обговорювали шляхи збалансованого розвитку зеленої енергетики з урахуванням потреб споживачів та ринку. Гендиректор IRENA відзначив значний прогрес України в розбудові чистої енергетики, тож вона цілком реально може йти шляхом сталого енергетичного розвитку. Він наголосив на поступовому здешевленні чистої енергетики у світі, ефективності аукціонів і соціально-економічних перевагах зелених проєктів для громад.
За словами заступника міністра енергетики та захисту довкілля з питань європейської інтеграції Костянтина Чижика, за три квартали поточного року в цій галузі введено в експлуатацію більше об’єктів відновлюваної електроенергетики, ніж за попереднє десятиріччя. Він представив нову законодавчу ініціативу з подальшого регулювання галузі. «Ідея нового законопроєкту полягає в добровільній реструктуризації — зменшенні зеленого тарифу з одночасним продовженням терміну його дії. Це дасть змогу збалансувати дефіцит гарантованого покупця й зробити тарифи достатніми для подальшого ефективного розвитку. Потрібні зміни, щоб захистити як споживача, так і інвестора, щоб населення менше сплачувало, але частка зеленої енергії зростала», — зауважив Костянтин Чижик.
Директор департаменту відновлюваних джерел енергії Держенергоефективності Юрій Шафаренко акцентував, що важливо зберегти інвестиційну привабливість чистої енергетики, в яку залучають мільярди доларів. Протягом останніх п’яти років левову частку інвестицій, а саме понад 3,3 мільярда євро, акумульовано на встановлення додаткових нових потужностей відновлюваної електроенергетики. Ще понад 520 мільйонів євро інвестовано у 2300 МВт нових потужностей, що генерують тепло з альтернативних джерел енергії.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»