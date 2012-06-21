Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Одним із вагомих резервів наповнення бюджетів місцевих рад Сумщини залишаються земельні аукціони.
З початку нинішнього року продано права оренди на 100 земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності (за межами населених пунктів) загальною площею понад 2800 гектарів. Щорічна плата за результатами торгів становить 4 мільйони 116 тисяч 600 гривень, які орендарі щороку сплачуватимуть до місцевих бюджетів.
Найбільш активно ці процеси відбуваються на територіях Путивльського, Середино-Будського та Ямпільського районів, а діапазон орендних ставок коливається від 8 до 136 відсотків від нормативної грошової оцінки земельних ділянок.