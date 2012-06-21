Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Незважаючи на пандемію коронавірусу, життя йде своїм ритмом. Ось і 27-річна жителька села Степанці Канівського району на Черкащині, яка чекала народження дитини, сподівалася, що все йде за планом і термін пологів ще не настав. Однак вийшло інакше, і родичам довелося викликати машину екстреної медичної допомоги. Аби прискорити транспортування вагітної, своїм авто поїхали назустріч. Ось і машина швидкої. Швиденько пересадили жінку й поїхали до центральної районної лікарні.
Але доїхати без пригод не вийшло. Бригаді фельдшерів довелося приймати пологи просто в машині. Добре, що досвіду і вміння канівським медикам не бракувало. Допомогу жінці надали своєчасно. Коли доїхали до пологового відділення райлікарні, на світ уже з’явився гарний хлопчик. Це друга дитина у мами, яка, як і новонароджений, почуває себе добре.