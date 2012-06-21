Мешканка Слов’янська, взявшись за ремонт приватного зруйнованого гаража, навіть не підозрювала, на яку знахідку натраплять у згаданому приміщенні будівельники. Адже серед руїн ті знайшли важкий мішок, а у ньому аж сім одиниць вогнепальної зброї в непоганому стані. Невдовзі правоохоронці, встановили, що у знайденому арсеналі є два карабіни, які ніколи не стояли на відповідних обліках у органах внутрішніх справ, карабін та гвинтівка, що були викрадені бойовиками проросійських незаконних збройних формувань під час окупації міста, а ще дві рушниці та пристрій травматичної дії, зниклі після вже згаданого періоду.
Зараз правоохоронці встановлюють власників гаражного арсеналу у Слов’янську, а тим часом мешканці всієї прифронтової Донеччини, відгукнувшись на оголошену добровільну акцію здачі зброї, що розпочалася 1 жовтня, продовжують співпрацювати з поліцією. За минулу декаду вони вже здали 109 одиниць зброї та боєприпасів: нарізні та гладкоствольні рушниці, карабіни, газові пістолети і револьвери, гранати і міни, патрони армійського зразка, що досі незаконно зберігалися у місцевих жителів. Подібні профілактичні заходи періодично проводять у регіоні для виведення із незаконного обігу незареєстрованої та бойової зброї, щоб запобігти її використанню. Причому йдеться ще й про збереження життя людей, оскільки тільки за минулі два роки внаслідок необережного поводження зі зброєю та боєприпасами у області загинули 17 осіб,а ще 39 були травмовані. А окрім загрози життю і здоров’ю існує ще й кримінальна відповідальність – ст. 263 КК України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами», що передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі до 7 років. А ось люди, які добровільно здадуть зброю до поліції, гарантовано звільняються від покарання.