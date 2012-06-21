Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
У цьому році державна установа «Миколаївський лабораторний центр МОЗ України» провела відбір 18 зразків проб річкової води в місцях відпочинку на водних об’єктах міста та Миколаївської області. Зроблено лабораторний аналіз води.
Результати аналізу показали, що три проби річкової води в Миколаєві не відповідають санітарно-гігієнічним нормам за індексом ЛКП (лактозопозитивна кишкова паличка).
Зокрема, на пляжі «Чайка» в Корабельному районі індекс становить 13 000 в дм³ при нормі не більше 5000 в дм³. В районі Яхт-клубу – 13 000 в дм³, в районі зони відпочинку «Намив» – 24 000 000 в дм³. Також, в районі Намиву індекс коліфагів становить 500 при нормі не більше 100 дм³. У зв’язку із цим, на даний час рекомендовано утриматися від купання у водних об’єктах міста Миколаєва.