На Запоріжжі облаштовують житло і розвивають особисте селянське господарство за допомогою обласної програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Сільське подвір’я», яку реалізує обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі Запорізької обласної ради. За даними його директора Людмили Любім, протягом 2017 року за підтримки фонду жителі області реконструювали чи добудували 77 житлових будинків, газифікували чотири, придбали 33, 11 сімей одержали підтримку для розвитку особистого селянського господарства. Серед тих, хто активно використовує можливість узяти кредит під 3% річних за програмою «Сільське подвір’я», — жителі 13 районів Запорізької області. Середній розмір кожного кредиту торік становив 69,7 тисячі гривень. На реалізацію програми протягом 2017 року спрямовано майже 9,5 мільйона гривень: з обласного бюджету — 6,27 мільйона, 2,85 мільйона — з державного і 322 тисячі — кошти районних бюджетів.
Програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі працює на території Запорізької області майже 20 років. За цей час із жителями області укладено 10 876 кредитних договорів на 140 мільйонів гривень. Нині мають заявки на отримання кредиту понад 240 жителів.