З 17 грудня 2017 року для жителів Житомира діятимуть нові тарифи на холодну воду та водовідведення.
Про це йдеться в постанові Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) від 02.11.2017 року № 1343 «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 червня 2016 року № 1141» опублікованої в «Урядовому кур’єрі» 16 грудня 2017 року.
Нею затверджено порядок формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення.
Так, комунальному підприємству Житомирводоканал» Житомирської міської ради затверджено такі тарифи:
♦ на централізоване водопостачання — 5,33 грн за 1 куб. м (без податку на дода-ну вартість);
♦ на централізоване водовідведення — 6,09 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість).