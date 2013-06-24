Розпочато моніторинг дотримання законодавства у сфері застосування статті 25 Закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Під час першого етапу в Києві оглянуто точки розповсюдження в мережах супермаркетів «Новус», «Ашан», «Сільпо», «Варус» і біля станцій метро «Вокзальна», «Житомирська», «Академмістечко», «Героїв Дніпра».

У секретаріаті уповноваженого із захисту державної мови з приємністю констатували, що видань, які вийшли після 16 січня і не мають української версії, в місцях продажу не зафіксовано.

Ще 2021 року на українську перейшов тижневик «НВ», пізніше про це заявив журнал «Фокус», віднедавна — «Forbes». Із нового року про перехід на українську оголосили деякі загальнополітичні, спеціалізовані, розважальні, спортивні газети і журнали. Навіть ті з них, на чию законослухняність мало хто розраховував, зазначив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Під час моніторингу встановлено, що загалом розповсюджувачі дотримуються норми про обов’язкову наявність не менш як 50% примірників видань українською мовою. У деяких точках продажу не виявилося примірників українською мовою газет і журналів, які видають ТОВ «Видавничий дім 7я», ТОВ «Видавництво Кузя», ТОВ «Мега-прес», ТОВ «Бурда дистриб’юшенс сервісиз Україна». Але це, на думку фахівця, більше пов’язано з недостатнім накладом примірників українською мовою в перехідний період. Цим видавцям варто розглянути можливість збільшення накладу державною мовою, адже попит на українськомовну продукцію є, і він постійно зростає.

«У червні 2021 року ми провели моніторинг реального стану частки друкованих медіа державною мовою, представлених для реалізації в точках продажу, який засвідчив катастрофічну ситуацію. Ми негайно розпочали інформаційно-роз’яснювальну кампанію, звернулися з відповідними листами до засновників усіх медіа, котрі, за даними Книжкової палати, виходили лише російською мовою, і окремо до керівників найбільших видань, суб’єктів, що здійснюють розповсюдження друкованих ЗМІ, зокрема до керівництва Укрпошти. І вже за пів року побачили кардинально іншу ситуацію. Сподіваюся, жодних сюрпризів не буде й надалі», — наголосив Тарас Кремінь.