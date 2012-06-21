Безпрецедентна подія в Казахстані: президент країни Нурсултан Назарбаєв, який обіймав цю посаду беззмінно 30 років, передав владу спікерові верхньої палати парламенту Касиму-Жомарту Токаєву. Лідер Казахстану склав повноваження, не чекаючи чергових виборів. Така ситуація привернула інтерес до країни: як відставка Назарбаєва позначиться на ситуації в Казахстані й регіоні?

Цікаво, що для громадян країни і тих, хто пильно стежив за подіями в ній, зміна влади не стала несподіваною. Адже цьому передували зміни в політичному житті республіки: Казахстан давно почав процес переходу від президентської моделі правління до парламентаризму. Напередодні такого рішення Нурсултан Назарбаєв звернувся до Конституційної ради по роз’яснення щодо добровільного складання повноважень.

Нурсултан Назарбаєв правив своєю країною найдовше з усіх глав держав з часів Радянського Союзу. За період президентства йому вдалося зробити навіть неможливе для своєї країни. У 1990-ті роки на Казахстан, як і на інші країни колишнього Союзу, на порозі незалежності очікували невизначеність, вантаж економічних і соціальних проблем, міжнаціональні питання і занепад промисловості.

З важкого періоду республіка вийшла впевнено, все поступово вирішилося без особливих хвилювань: Казахстан став успішною державою, яка економічно процвітає. Нурсултан Назарбаєв першим зробив те, на що не наважувався жоден із президентів сусідніх країн: провів приватизацію, відкрив двері країни для великого капіталу. Нині країна — впевнений лідер за такими показниками, як економічна привабливість і захист прав інвесторів.

У час невизначеності Казахстан відмовився від ядерної зброї, і це важливий крок у будівництві мирної політики й налагодженні міжнародного співіснування. Ця держава не ставила під загрозу добросусідські відносини і не стала заробляти авторитет на страху й агресії. Нурсултан Назарбаєв прийняв рішення, яке відіграло важливу роль у міжнародній політиці.

«Скажімо прямо: і Казахстан, і сусіди дуже багато чим завдячують Назарбаєву», — так про заслуги першого президента Казахстану висловився публіцист, історик і журналіст Леонід Млєчин.

І хоч сьогодні першому президентові Казахстану 78 років, він не збирається відпочивати і йти з політики. Його рішення про складення повноважень — своєчасний і продуманий крок. Розуміючи, що невирішене питання створить хвилювання в суспільстві, спричинить побоювання закордонних партнерів та іноземних інвесторів, він вирішив достроково скласти повноваження і поступитися місцем молодому політикові. Назарбаєв зробив так, як вважав за потрібне і найкраще для його країни в нинішній період. А такі нелегкі й неординарні рішення під силу тільки мудрим і далекоглядним політикам.

Склавши достроково повноваження, Нурсултан Назарбаєв зумів запобігти всіляким економічним і політичним ризикам для своєї країни, щоб не було приводу для потрясінь і невизначеності. Без будь-якого шоку країна пройшла етап конституційного переходу влади.

В одних і тих самих подій можуть бути різні оцінки, і є ті, хто характеризує ситуацію в Казахстані як менш передбачувану, ніж раніше. Але очевидно, що країну не розбурхує звістка про необхідність зміни влади, а також вдалося уникнути потрясінь і будь-яких сутичок після відходу з посади першого президента.

Новий президент Касим-Жомарт Токаєв намагається виправдати довіру, яка авансом йому дісталася, тому обіцяв дотримуватися такої самої політики, що і його попередник. Усі основні інститути влади Казахстану працюватимуть у налагодженому режимі, згідно з колишніми установками і принципами.

На сьогодні в Казахстані всю повноту відповідальності за прийняті в країні рішення покладено не тільки на президента, як було раніше. Із 2017 року в республіці почався демократичний процес переходу від президентської до президентсько-парламентської форми правління. Перший етап перерозподілу відповідальності від президента до уряду полягає в тому, що міністри і законотворці отримали близько 40 різних повноважень, якими раніше було наділено тільки президента.

Як очікували, Нурсултан Назарбаєв не піде з політичного Олімпу, а залишиться на посаді голови Ради безпеки з широкими повноваженнями. Він очолює партію влади і залишається лідером нації. Нурсултан Назарбаєв залишається тим авторитетним політиком, який навіть після складання повноважень може вплинути на долю країни.

Ганна ЧЕПУРКО

для «Урядового кур’єра»