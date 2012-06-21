Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Співробітники ювенальної превенції Заводського відділу поліції з’ясували, що до інциденту, який мав місце 21 травня у миколаївській загальноосвітній школі № 6, причетний 16-річний юнак. Хлопець зізнався, що розпилив у приміщенні вбиральні навчального закладу перцевий балончик.
Раніше «Урядовий кур’єр» повідомляв про госпіталізацію до медичного закладу з діагнозом «гостре отруєння невідомою речовиною середньої тяжкості» 36-х учнів загальноосвітньої школи № 6. Діти скаржились на першіння в горлі, сльозоточивість очей та головний біль.
Слідчі Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області розпочали розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками ч. 1 ст. 296 КК України «Хуліганство».
Вжитими слідчо-розшуковими заходами співробітники відділу ювенальної превенції Заводського відділу поліції встановили особу, яка обґрунтовано підозрюється у вчиненні хуліганських дій. Правопорушником виявився 16-річний учень одного з навчальних закладів міста, який прийшов до цієї школи до свого знайомого. Хлопчина зізнався у скоєному. У присутності дідуся правоохоронці опитали підлітка. Він пояснив, що зазвичай носив із собою балончик для самооборони, а, розпиливши його у школі, злякався відповідальності та втік. За узгодженням з прокуратурою неповнолітньому повідомлено про підозру у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення. Досудове слідство триває.