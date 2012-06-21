Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»
Педагоги Лисичанської середньої школи № 7 не лише організували дистанцiйне навчання для виконання освiтнiх програм для свої учнів, а й готуються до впровадження інтелектуальних розробок та новинок після участі у другому навчальному інтенсиві проєкту «Освітній марафон».
Такий спеціалізований захід пройшов на початку березня у Києві і об’єднав вчителів зі східних областей України навколо розвитку шкіл, де вони працюють.
«Ми переконалися, що зміни у школах - не міф, а реальність для багатьох освітніх закладів краю завдяки завзяттю вчителів та керівного складу», - розповідає заступниця директора ЗОШ №7 Любов Загоруйко.
За її словами, проєкт «Освітній марафон» відбувся завдяки БО «Благодійний фонд «Фундація соціальних інновацій «З країни в Україну» в рамках проєкту «Демократичне врядування у Східній Україні» Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).