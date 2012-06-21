Розповідаючи про роботу шкіл у період карантину та проведення ЗНО й вступної кампанії у 2020 році, т.в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій повідомила, що і зовнішнє незалежне оцінювання, і вступна кампанія цьогорічних абітурієнтів відбудуться, але терміни буде зміщено.
«Навіть, якщо через карантин ми не повернемося до навчання у червні, то і в липні, і в серпні зможемо провести пробну й основну сесію ЗНО. Якщо це пройде у середині серпня, то результати будуть у середині вересня. Так чином вступна кампанія закінчиться в середині жовтня», – уточнила вона.
Також Любомира Мандзій повідомила, що всі педагогічні працівники мають отримувати в період карантину гарантовану середню зарплату.
Щодо навчання у школах, то Любомира Мандзій зазначила, що в планах у травні чи червні узагальнити інформацію щодо дистанційного навчання.
«Якщо цього зробити не вдасться через коронавірус, то й у вересні буде змога узагальнити й надолужити пропущений матеріал – йдеться про так зване коригувальне навчання. Заповнення журналів відбуватиметься після карантину. Четвертого етапу всеукраїнських учнівських олімпіад не буде», – додала вона.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»