Президент Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів Королівства Швеція, Швейцарської Конфедерації, Грузії, Мексиканських Сполучених Штатів та Європейського Союзу.
Дипломат зі Швеції Тобіас Тиберг почув слова вдячності за підтримку у відновленні інфраструктури Донбасу та про готовність України до продовження результативного діалогу із прем’єр-міністром Швеції Стефаном Льовеном.
Під час зустрічі з послом Швейцарії Клодом Вільдом Президент наголосив на пріоритетності розбудови двосторонньої співпраці у торговельно-економічній та інвестиційній галузях. Глава держави позитивно оцінив готовність швейцарської сторони прийняти міжнародну конференцію щодо реформ в Україні у 2021 році.
Стратегічний характер відносин відзначено під час спілкування із грузинським послом Теймуразом Шарашенідзе. Особливо щодо координації спільних зусиль на шляху до європейської та євроатлантичної інтеграції обох країн. Окрему увагу сторони приділили підготовці заходів на високому рівні у межах головування України в ГУАМ у 2019 році, повідомляє Офіс Президента.
Про перспективи безвізу, активізацію політичного діалогу, взаємодію в межах міжнародних організацій, розвиток співпраці у торговельно-економічній та інших галузях ішлося у розмові з послом Мексики Ольгою Беатріс Гарсіа Гуіллен.
Главі Представництва ЄС Матті Маасікасу Президент підтвердив, що європейська інтеграція та ефективне виконання Угоди про асоціацію з ЄС — стратегічний пріоритет для України. А також поглиблення секторальної інтеграції в галузях енергетики, цифрової економіки, митниці, торгівлі, юстиції та внутрішніх справ.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»