Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Зростання світових цін на нафту буде створювати додатковий інфляційний тиск в Україні в короткостроковій перспективі, однак в подальшому цей вплив буде нейтралізовано за рахунок зростання цін на товари українського експорту. Про це йдеться у витязі з протоколу засідання Комітету НБУ щодо монетарної політики.
Відзначається, що підвищення цін на нафту на світових ринках досить швидко відіб’ється на цінах в Україні у зв’язку зі значною часткою вартості паливно-мастильних матеріалів у собівартості готової продукції.
«Це буде створювати додатковий інфляційний тиск і позначиться на показниках інфляції в короткостроковій перспективі. У той же час, члени комітету очікують, що вплив підвищення світових цін на нафту на цінову динаміку в Україні буде нейтралізовано у більш тривалій перспективі», – йдеться в документі.
Регулятор пояснив, що зростання цін на нафту буде визначати поступове підвищення цін і на інші товари на світових ринках, в тому числі українського експорту.
«Збільшення валютних надходжень відіб’ється на обмінному курсі гривні і, відповідно, послабить інфляційний тиск», — наголошується в документі.
Проте, як зазначив «Урядовому кур’єру» експерт компанії «А-95» Сергій Куюн, подорожчання бензину та дизпалива можливе лише на 50 копійок за літр (дотепер всі ресурси для подальшого зростання цін на пальне поки що вичерпано).
«Ми бачимо, що світові ціни на нафту сьогодні трохи відкотилися назад і не така вже з одного боку й страшна ситуація на світових ринках. Проте, якщо Україна не отримає чергового траншу МВФ, то нам доведеться важко: однозначно курс гривні «просяде» і ціни на пальне, накрутять вартість продуктів харчування та інших товарів, частка пального в собівартості яких є вагомою».