Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
У Верховній Раді України зареєстровано законопроекти №8486 і №8488, якими може бути вирішено проблему власників автівок на євро номерах.
У цих документах прописано зменшення акцизу з авто; знято заборону на митне оформлення, яке не відповідає екологічному стандарту «Євро-5». Також посилено контроль за переміщенням та використанням транспортних засобів, які було зареєстровано в інших державах. Усі ці нововведення у разі ухвалення законопроектів, за словами голови комітету з питань податкової та митної політики Ніни Южаніної, потягнуть за собою і зміни у Податковому та Митному кодексах.
Згідно зі змінами, які регламентовано у законопроектах, вводять поняття «базові ставки» для одиниць автівок. Із бензиновим двигуном такий показник становитиме 50 євро, а із дизельним — 75 євро.
На думку народного депутата, у результаті акцизи будуть значно меншими тих, які діють нині. Однак акцизний податок на уживані автівки буде вищим, ніж на нові — за рахунок його збільшення на віковий коефіцієнт. Це, як вважають фахівці, стимулюватиме придбання нових автівок.